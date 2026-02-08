Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%1 310 руб. 1 500 руб.
В наличии
Код товара: 649025
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 310 руб. -13%
1 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х29х28
Вес, кг.
1.99
Описание товара Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)
Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21 СИБРТЕХ 90806 имеет современный внешний вид, поверхность пластикового корпуса обладает приятной на ощупь шагреневой текстурой. Изделие имеет складную ручку для возможности переноски. Внутреннее пространство служит для хранения всевозможных мелочей и небольшого инструмента. Крышка ящика оснащена линейкой в сантиметрах и дюймах, что позволяет быстро осуществить замеры различных деталей и материалов без использования линейки или рулетки.
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Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21 СИБРТЕХ 90806 имеет современный внешний вид, поверхность пластикового корпуса обладает приятной на ощупь шагреневой текстурой. Изделие имеет складную ручку для возможности переноски. Внутреннее пространство служит для хранения всевозможных мелочей и небольшого инструмента. Крышка ящика оснащена линейкой в сантиметрах и дюймах, что позволяет быстро осуществить замеры различных деталей и материалов без использования линейки или рулетки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Достоинства:
Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Достоинства:
Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Достоинства:
Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Достоинства:
Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Достоинства:
Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Достоинства:
Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Достоинства:
Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.
Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806) - стоимость товара 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)
Достоинства:
Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Достоинства:
Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Достоинства:
Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Достоинства:
Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Достоинства:
Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Достоинства:
Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Достоинства:
Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Достоинства:
Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.