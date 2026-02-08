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Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)

25 Отзывы
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Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 1
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 2
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 3
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 4
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 5
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 6
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 7
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 8
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 9
Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 1
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 2
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 3
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 4
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 5
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 6
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 7
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 8
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 9
  • Ящик для инструмента 21&quot;, 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 310 руб.  1 500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)
1 310 руб. -13%
1 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х29х28
Вес, кг.
1.99

Описание товара Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)

Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21 СИБРТЕХ 90806 имеет современный внешний вид, поверхность пластикового корпуса обладает приятной на ощупь шагреневой текстурой. Изделие имеет складную ручку для возможности переноски. Внутреннее пространство служит для хранения всевозможных мелочей и небольшого инструмента. Крышка ящика оснащена линейкой в сантиметрах и дюймах, что позволяет быстро осуществить замеры различных деталей и материалов без использования линейки или рулетки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алек Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Aza

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Валерий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Идрис М.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Anna Y.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21 СИБРТЕХ 90806 имеет современный внешний вид, поверхность пластикового корпуса обладает приятной на ощупь шагреневой текстурой. Изделие имеет складную ручку для возможности переноски. Внутреннее пространство служит для хранения всевозможных мелочей и небольшого инструмента. Крышка ящика оснащена линейкой в сантиметрах и дюймах, что позволяет быстро осуществить замеры различных деталей и материалов без использования линейки или рулетки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алек Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Aza

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Валерий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Идрис М.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Anna Y.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.


Ящик для инструмента 21", 530х275х290 мм, пластик, Россия Сибртех (90806) - стоимость товара 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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