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Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20

4 Отзывы
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Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 2
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 3
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 4
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 5
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 6
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
яшик
Материал
пластик
Количество отделений
3
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 2
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 3
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 4
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 5
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 6
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
1 190 руб.  1 250 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20
1 190 руб. -5%
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
яшик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х25
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации и перевозки инструментов. Изготовленный из прочного пластика, этот ящик для инструментов обеспечивает долговечность и защиту содержимого. Общий вес конструкции составляет всего 1,9 кг, что делает его достаточно легким для комфортного переноса. Ящик оборудован тремя отделениями, которые позволяют удобно разместить и организовать различные виды инструментов и аксессуаров. Продуманная компоновка отделений обеспечивает быстрый доступ к необходимым предметам, а также способствует оптимизации места при транспортировке. Продукция бренда ЗУБР славится своим качеством, и эта система хранения не является исключением. Она подойдет как для домашних мастеров, так и для профессиональных работников, которым требуется мобильное и эффективное решение для организации рабочего пространства.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
флюр к.

Достоинства:


Комментарий:
получ хорошо упакован дальше посмотрим на вид норм
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный добротный ящик! Пластик не тонкий, крепления и защелки хорошие. Хоть я и девушка, а радуюсь качественному ящику для инструмента Упакован в коробку, обернутую транспортировочной пленкой, доехал целый.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
вообще огонь за эти деньги! спасибо продавцу все круто!!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Пластик не хлипкий.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
яшик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации и перевозки инструментов. Изготовленный из прочного пластика, этот ящик для инструментов обеспечивает долговечность и защиту содержимого. Общий вес конструкции составляет всего 1,9 кг, что делает его достаточно легким для комфортного переноса. Ящик оборудован тремя отделениями, которые позволяют удобно разместить и организовать различные виды инструментов и аксессуаров. Продуманная компоновка отделений обеспечивает быстрый доступ к необходимым предметам, а также способствует оптимизации места при транспортировке. Продукция бренда ЗУБР славится своим качеством, и эта система хранения не является исключением. Она подойдет как для домашних мастеров, так и для профессиональных работников, которым требуется мобильное и эффективное решение для организации рабочего пространства.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
флюр к.

Достоинства:


Комментарий:
получ хорошо упакован дальше посмотрим на вид норм
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный добротный ящик! Пластик не тонкий, крепления и защелки хорошие. Хоть я и девушка, а радуюсь качественному ящику для инструмента Упакован в коробку, обернутую транспортировочной пленкой, доехал целый.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
вообще огонь за эти деньги! спасибо продавцу все круто!!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Пластик не хлипкий.


Ящик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20 - купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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