Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)
Ящик для инструмента Stels 90746 размером 16" (410 х 210 х 175 мм), с металлическими замками, — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепеж, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, внутри ящика — выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность изделия. Ящик удобно брать в поездки, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Конструкция повышенной прочности — ящик выдерживает значительные нагрузки, поэтому в нем можно разместить много инструментов и расходников.
- Надежный металлический замок — ящик не откроется во время транспортировки или хранения.
- Упорядоченное хранение инструментов — съемный лоток с ручкой позволяет рационально организовать внутреннее пространство.
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Ящик для инструмента Stels 90746 размером 16" (410 х 210 х 175 мм), с металлическими замками, — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепеж, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, внутри ящика — выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность изделия. Ящик удобно брать в поездки, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Конструкция повышенной прочности — ящик выдерживает значительные нагрузки, поэтому в нем можно разместить много инструментов и расходников.
- Надежный металлический замок — ящик не откроется во время транспортировки или хранения.
- Упорядоченное хранение инструментов — съемный лоток с ручкой позволяет рационально организовать внутреннее пространство.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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