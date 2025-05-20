Пояс для инструментов Stayer Master 38510
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Характеристики
Тип товара
Пояс для инструментов
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%990 руб. 1 580 руб.
В наличии
Код товара: 269367
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб. -37%
1 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
483х101х190
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х10
Вес, г.
535
Описание товара Пояс для инструментов Stayer Master 38510
Кожаный пояс для инструментов STAYER MASTER 38510 - приспособление для хранения во время работы и переноса инструмента. Пояс имеет десять отделений и две скобы, в которых можно закрепить молоток. Пояс изготовлен из натуральной кожи.
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Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
483х101х190
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Кожаный пояс для инструментов STAYER MASTER 38510 - приспособление для хранения во время работы и переноса инструмента. Пояс имеет десять отделений и две скобы, в которых можно закрепить молоток. Пояс изготовлен из натуральной кожи.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
нагружать тяжелым вообще нельзя, за свои деньги хороший. Не пояс за 10к конечно.
Достоинства:
Комментарий:
сам пользуюсь таким, всё норм. покупал в подарок другу. он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и вместительная. Брал для работы на кровле.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в надлежащем качестве, довольно крепкий пояс, опробовал в деле, но ремень крепежный не очень, так же к нему не привязать подтяжки, что является минусом, а в целом для начинающих пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Идея хорошая, но мне не прижилась.. что то выпадает.. особенно когда нагибаешься к полу. 2 раза надевал. 5 мес лежит без дела, а я постоянно езжу на заказы.
Достоинства:
Комментарий:
пояс удобный,но иногда защёлка на нём расстёгивается,понадёжнее бы,и ещё шуруповёрт бы с боку вставлялся бы, было бы вообще замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Отсек для инструментов качественный, а вот сам пояс и застежка могли быть выполнены и получше
Достоинства:
Комментарий:
много отлелений под фурнитуру и инструмент. материал прочный. в работе испробован, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, неделю работ выдержал, пока в е норм
Достоинства:
Комментарий:
сумка качественный очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клипсы пластиковые не надежно фиксирует, ремень отпускается, часто подтягивать приходится. Требует доработки, а так неплохой
Достоинства:
Комментарий:
сумка огонь, под монтаж самая тема.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально пояс отличный
Достоинства:
Комментарий:
Сумка хорошего качества, но сам ремень, после дня работы распалсч
Достоинства:
Комментарий:
Двоякое впечатление функиональность на отлично. Ремень не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Жестковат. Но всё-таки как в описании
Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пояс для инструментов Stayer Master 38510
Достоинства:
Комментарий:
нагружать тяжелым вообще нельзя, за свои деньги хороший. Не пояс за 10к конечно.
Достоинства:
Комментарий:
сам пользуюсь таким, всё норм. покупал в подарок другу. он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и вместительная. Брал для работы на кровле.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в надлежащем качестве, довольно крепкий пояс, опробовал в деле, но ремень крепежный не очень, так же к нему не привязать подтяжки, что является минусом, а в целом для начинающих пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Идея хорошая, но мне не прижилась.. что то выпадает.. особенно когда нагибаешься к полу. 2 раза надевал. 5 мес лежит без дела, а я постоянно езжу на заказы.
Достоинства:
Комментарий:
пояс удобный,но иногда защёлка на нём расстёгивается,понадёжнее бы,и ещё шуруповёрт бы с боку вставлялся бы, было бы вообще замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Отсек для инструментов качественный, а вот сам пояс и застежка могли быть выполнены и получше
Достоинства:
Комментарий:
много отлелений под фурнитуру и инструмент. материал прочный. в работе испробован, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, неделю работ выдержал, пока в е норм
Достоинства:
Комментарий:
сумка качественный очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клипсы пластиковые не надежно фиксирует, ремень отпускается, часто подтягивать приходится. Требует доработки, а так неплохой
Достоинства:
Комментарий:
сумка огонь, под монтаж самая тема.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально пояс отличный
Достоинства:
Комментарий:
Сумка хорошего качества, но сам ремень, после дня работы распалсч
Достоинства:
Комментарий:
Двоякое впечатление функиональность на отлично. Ремень не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Жестковат. Но всё-таки как в описании