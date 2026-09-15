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Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)

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Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 1
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 2
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 3
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 4
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 5
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 6
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 7
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 8
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 9
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 10
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 11
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 12
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 13
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 14
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 15
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 16
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 17
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
11
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 1
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 2
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 3
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 4
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 5
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 6
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 7
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 8
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 9
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 10
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 11
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 12
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 13
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 14
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 15
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 16
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 17
  • Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
980 руб.  1 030 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)
980 руб. -5%
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х25х25
Вес, кг.
1.37

Описание товара Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)

Ящик Сибртех 90808 длиной 18", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
  • Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
  • Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
11
Страна производитель
Китай
Описание

Ящик Сибртех 90808 длиной 18", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
  • Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
  • Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808) - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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