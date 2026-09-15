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Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta

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Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 1
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 2
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 3
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 4
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 5
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 6
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 7
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 1
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 2
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 3
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 4
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 5
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 6
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 7
  • Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648875
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х12
Вес, г.
280

Описание товара Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta

F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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