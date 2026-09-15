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Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм

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Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 1
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 2
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 3
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 4
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 5
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 6
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 7
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 8
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 9
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 10
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 11
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 12
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 1
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 2
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 3
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 4
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 5
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 6
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 7
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 8
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 9
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 10
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 11
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 12
  • Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х3
Вес, кг.
1.29

Описание товара Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм

Предназначены для фиксации заготовок различной толщины. Для удобства в работе струбцину можно закрепить на столе. Все модели этой группы выполнены из прочнейшего чугуна, структура которого содержит сфероидальный графит, усиливающий прочность и надежность конструкции.



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Отзывы о товаре Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для фиксации заготовок различной толщины. Для удобства в работе струбцину можно закрепить на столе. Все модели этой группы выполнены из прочнейшего чугуна, структура которого содержит сфероидальный графит, усиливающий прочность и надежность конструкции.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм - стоимость товара 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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