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Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro

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Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro
2 050 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro

Струйный картридж Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson из серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами пурпурного цвета. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные цветные изображения с красочными оттенками на бумаге или других носителях. Обладающий емкостью 68 мл, Cactus CS-EPT01C300 гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson из серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами пурпурного цвета. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные цветные изображения с красочными оттенками на бумаге или других носителях. Обладающий емкостью 68 мл, Cactus CS-EPT01C300 гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT01C400 T01C4 желтый (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/C579RD2TWF/C579RDTWF Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2050 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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