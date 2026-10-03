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Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500

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Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500
810 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Еpson colorworks c3500
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
84

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500

Струйный картридж Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Еpson colorworks c3500
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-SJIC22PY C33S020604 желтый (34мл) для Epson ColorWorks C3500 - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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