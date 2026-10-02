Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%360 руб. 740 руб.
В наличии
Код товара: 250224
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Загружаем...
360 руб. -51%
740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
258
Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535
Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE — это надежное и экономичное решение для самостоятельной заправки цветных картриджей HP 652 (F6V24AE). Комплект разработан специально для использования в домашних условиях и в небольших офисах, позволяя в разы снизить стоимость каждого отпечатка без потери качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE — это надежное и экономичное решение для самостоятельной заправки цветных картриджей HP 652 (F6V24AE). Комплект разработан специально для использования в домашних условиях и в небольших офисах, позволяя в разы снизить стоимость каждого отпечатка без потери качества.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535