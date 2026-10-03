Картридж струйный Cactus CS-EPT9442 T9442 голубой (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 648529
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WF C5290DW, Epson WorkForce WF-C5790DW,Epson WorkForce WF-C5290DW, WF C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT9442 T9442 голубой (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Струйный картридж Cactus CS-EPT9442 T9442 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WF C5290DW, Epson WorkForce WF-C5790DW,Epson WorkForce WF-C5290DW, WF C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus CS-EPT9442 T9442 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT9442 T9442 голубой (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - стоимость товара 730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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