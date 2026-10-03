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Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

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Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
90

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

Ленточный картридж Cactus tze-s251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZES251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточный картридж Cactus tze-s251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZES251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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