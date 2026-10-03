Картридж ленточный Cactus CS-DK11209 DK-11209 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 647529
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
550 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
280
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-DK11209 DK-11209 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Ленточный картридж Cactus dk-11209 черный, для brother p-touch ql-500, ql-550, ql-700, ql-800 CS-DK11209 для печати адресных наклеек 29х62 мм, в рулоне 800 шт. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве. Совместим с принтерами: Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ленточный картридж Cactus dk-11209 черный, для brother p-touch ql-500, ql-550, ql-700, ql-800 CS-DK11209 для печати адресных наклеек 29х62 мм, в рулоне 800 шт. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве. Совместим с принтерами: Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800.
Картридж ленточный Cactus CS-DK11209 DK-11209 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-DK11209 DK-11209 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800