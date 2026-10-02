Картридж ленточный Cactus CS-TZE111 TZe-111 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZE111 TZe-111 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Ленточный картридж Cactus tze-111 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZE111 - черный текст на прозрачном фоне, ширина ленты 6 мм, длина 8 м. Ламинированная лента для печати наклеек подходит для маркировки любых предметов, от кабеля, трубопровода и оборудования, до папок и полок. Наклейки обладают хорошей устойчивостью к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и солнечного света. Можно использовать на открытом воздухе. Совместим с принтерами: Brother P-touch 1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W.
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