Картридж лазерный G&G GG-TN3280 черный (12000стр.) для Brother DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647889
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
996
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN3280 черный (12000стр.) для Brother DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN
Лазерный картридж G&G GG-TN3280 черный для Brother DCP-8085, 8085DN, HL-5340, 5340D, 5350, 5350DN, 5370, 5370DW, MFC-8880, 8880DN (12000 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-TN3280 черный для Brother DCP-8085, 8085DN, HL-5340, 5340D, 5350, 5350DN, 5370, 5370DW, MFC-8880, 8880DN (12000 стр.).
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный G&G GG-TN3280 черный (12000стр.) для Brother DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TN3280 черный (12000стр.) для Brother DCP-8085/8085DN/HL-5340/5340D/5350/5350DN/5370/5370DW/MFC-8880/8880DN