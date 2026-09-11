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Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci

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Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci - фото 1
Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci - фото 1
  • Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
15 880 руб.  28 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588463
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
63х7х7
Вес, г.
700

Описание товара Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci

Оригинальный картридж KYOCERA TK-8555C с ресурсом 24 000 страниц при 5% заполнении формата А4. Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.

Отзывы о товаре Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Оригинальный картридж KYOCERA TK-8555C с ресурсом 24 000 страниц при 5% заполнении формата А4. Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж TK-8555C 24 000 стр. Cyan для TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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