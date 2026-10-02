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Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)

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Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647835
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)

Кабель-переходник с двумя разъемами Type C позволяет заряжать одновременно 2 устройства: смартфон, планшет, наушники, ноутбук, павербанк и пр. При этом, оба выхода сохраняют пропускную способность - 480 Мб/сек. Общий ток при подключении нескольких девайсов может достигать 2.4 А, а вместимость - 3700 мА*ч. Для полной зарядки телефона Huawei Nova 3 достаточно 200 минут. Разветвление провода зафиксировано, и длина каждого отдельного «хвоста» с коннектором USB Type C составляет 15 см. Штекер из алюминиевого сплава не скользит в руках и не оставляет отпечатков пальцев, а также быстро остывает при необходимости. Также конструкция более долговечна благодаря удлиненному основанию коннектора, которое защищает шнур от перегибов и обрывов. Тесты в лаборатории Vention подтверждают, что штекер USB 2.0 можно легко вставлять и доставать более 3000 раз, а Type C – более 10000. Нейлоновая оплетка кабеля придает ему дополнительную протекцию от механических повреждений, оболочка TPE – гибкость, экранирование из фольги и заземление – защиту от помех, бескислородная медь служит лучшим проводником. Особенно USB кабель будет удобен для современных моделей телефонов с разъемом Type C: Huawei, Xiaomi, Samsung, Honor, LG, Oppo и др. Он подходит для зарядки, передачи данных и сигнала. Кабель представлен в длине 1 м.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Type-C, Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
черный
Описание
Кабель-переходник с двумя разъемами Type C позволяет заряжать одновременно 2 устройства: смартфон, планшет, наушники, ноутбук, павербанк и пр. При этом, оба выхода сохраняют пропускную способность - 480 Мб/сек. Общий ток при подключении нескольких девайсов может достигать 2.4 А, а вместимость - 3700 мА*ч. Для полной зарядки телефона Huawei Nova 3 достаточно 200 минут. Разветвление провода зафиксировано, и длина каждого отдельного «хвоста» с коннектором USB Type C составляет 15 см. Штекер из алюминиевого сплава не скользит в руках и не оставляет отпечатков пальцев, а также быстро остывает при необходимости. Также конструкция более долговечна благодаря удлиненному основанию коннектора, которое защищает шнур от перегибов и обрывов. Тесты в лаборатории Vention подтверждают, что штекер USB 2.0 можно легко вставлять и доставать более 3000 раз, а Type C – более 10000. Нейлоновая оплетка кабеля придает ему дополнительную протекцию от механических повреждений, оболочка TPE – гибкость, экранирование из фольги и заземление – защиту от помех, бескислородная медь служит лучшим проводником. Особенно USB кабель будет удобен для современных моделей телефонов с разъемом Type C: Huawei, Xiaomi, Samsung, Honor, LG, Oppo и др. Он подходит для зарядки, передачи данных и сигнала. Кабель представлен в длине 1 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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