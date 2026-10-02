Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 2 м плоский (VAS-A13-B200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647832
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB 3.0, USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
85
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 2 м плоский (VAS-A13-B200)
Кабель-удлинитель USB3.0 VENTION VAS-A13-B200, USB 3.0 A(m) (прямой) - USB 3.0 A(f) (прямой), плоский, 2м, черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Buro Braided BHP RET MICUSB-BR USB A(m) micro USB B (m) 1...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Dynamic Series Fast Charging Data Cable USB - Ligh...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Dynamic Series USB - Lightning 2.4A 2m Blue CALD0...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus CAXS000001 1.2m Black
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Dynamic 2m Gray (CALD000716)
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000301)
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Dynamic 2m White (CALD000702)
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКабель Baseus Glimmer 2m Blue (CADH000303)
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитПереходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый
-
В наличииЦена 530 руб. 720 руб.133 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитКабель Baseus Superior Series Type-C - Type-C 100W 1m Black CATY...
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB 3.0, USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Кабель-удлинитель USB3.0 VENTION VAS-A13-B200, USB 3.0 A(m) (прямой) - USB 3.0 A(f) (прямой), плоский, 2м, черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 2 м плоский (VAS-A13-B200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 2 м плоский (VAS-A13-B200)