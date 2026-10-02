Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)
Интерфейсный кабель USB 2.0 AM/AM это проверенное и надежное решение для подключения USB устройств к современным ПК, ноутбукам, Macbook и другим устройствам, которые имеют разъем USB AF: - материнские платы, - ноутбуки, - USB контроллеры, - USB-концентраторы, - USB кабели-удлинители, - роутеры, NAS-серверова, - универсальные зарядные устройства. Производитель гарантирует качество материалов из которых изготовлен кабель. За счет этого технические и пользовательские характеристики USB 2.0 кабеля превосходят большинство аналогов. - Защита от замерзания (в составе материала изоляции используется антифриз) обеспечивает гибкость и сохранность USB 2.0 кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Кабель USB 2.0 поддерживает высокоскоростное соединение до 480 Мбит/с. Синяя оплетка позволит выделить данный USB кабель на фоне остальных.
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