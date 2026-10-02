Top.Mail.Ru
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 2
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647744
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961)

Яркий стильный кабель USB Type C / Type C с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery идеально подходит для скоростной зарядки современных смартфонов и планшетов с разъемом Type C. Также он совместим с любыми другими гаджетами с универсальным разъемом Type C. Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой. Этот кабель позволит заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Поддерживает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Кабель подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и яркой текстильной оплетки в стиле ТРИКОЛОР, благодаря чему кабель не спутывается и удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Длинные защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, уменьшают износ и максимально повышают долговечность кабеля. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Яркий стильный кабель USB Type C / Type C с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery идеально подходит для скоростной зарядки современных смартфонов и планшетов с разъемом Type C. Также он совместим с любыми другими гаджетами с универсальным разъемом Type C. Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой. Этот кабель позволит заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Поддерживает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Кабель подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и яркой текстильной оплетки в стиле ТРИКОЛОР, благодаря чему кабель не спутывается и удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Длинные защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, уменьшают износ и максимально повышают долговечность кабеля. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C POWER DELIVERY 18 W, белый (GCR-54961) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...