Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 2м. (COPBH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B - 2м. (COPBH)
Кабель USB 3.0 типа A - USB Micro типа B, соединяющий портативный внешний жесткий диск USB 3.0 с компьютером для быстрой передачи файлов или синхронизации и заряжающий смартфоны или планшеты Samsung, оснащенные портом USB 3.0 Micro-B. Скорость передачи 5 Гбит/сек. Проводник из чистой бескислородной меди и никелированные контакты повышают проводимость сигнала. Прочная экранированная оболочка из поливинилхлорида защищает кабель от различных механических повреждений и электромагнитных помех. Аксессуар прошёл сертификацию RoHS и не содержит опасных для здоровья человека веществ. Кабель обратно совместим с портами USB 2.0 и USB 1.1.
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