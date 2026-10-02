Кабель Vention USB 2.0 AM/BM - 8м. Черный (VAS-A16-B800)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
8
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-В
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
400
Описание товара Кабель Vention USB 2.0 AM/BM - 8м. Черный (VAS-A16-B800)
Кабель соединительный Vention USB 2.0 A - USB 2.0 B может быть полезен владельцам любого оборудования, в оснащение которого входит разъем USB 2.0 B. Примерами такой техники, в частности, могут являться принтеры, сканеры и многофункциональные устройства. Длина кабеля равна 2 м. Такое расстояние подключения в большинстве случаев является оптимальным.Кабель соединительный Vention USB 2.0 A - USB 2.0 B оснащен долговечными, имеющими монолитную конструкцию разъемами. Разъемы имеют голубые вставки. Основной цвет кабеля – черный.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
8
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-В
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Кабель соединительный Vention USB 2.0 A - USB 2.0 B может быть полезен владельцам любого оборудования, в оснащение которого входит разъем USB 2.0 B. Примерами такой техники, в частности, могут являться принтеры, сканеры и многофункциональные устройства. Длина кабеля равна 2 м. Такое расстояние подключения в большинстве случаев является оптимальным.Кабель соединительный Vention USB 2.0 A - USB 2.0 B оснащен долговечными, имеющими монолитную конструкцию разъемами. Разъемы имеют голубые вставки. Основной цвет кабеля – черный.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Vention USB 2.0 AM/BM - 8м. Черный (VAS-A16-B800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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