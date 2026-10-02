Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 1.5м (TCG750-1.5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646768
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х2
Вес, г.
200
Описание товара Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 1.5м (TCG750-1.5M)
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)-HDMI (m) 5м феррит...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель аудио-видео HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позолоченные контакты ч...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-2 HDMI (m)/HDMI (m) 2м. Позо...
-
В наличииЦена 640 руб. 756 руб.160 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-Mini HDMI (m) 1.8м ферриткольца...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Mini HDMI (m) 1.8м. фе...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 1.8м контакты позолото...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 5м контакты позолото ч...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 3м контакты позолото ч...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro 20 HDMI (m)-HDMI (m) 2м контакты позолот...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.1.4-7 HDMI (m)/HDMI (m) 7м. По...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)/HDMI (m) 1м. черный (BHP-HDMI-2...
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 1.5м (TCG750-1.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 1.5м (TCG750-1.5M)