Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
В наличии
Код товара: 327931
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, кг.
3.35
Описание товара Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет
Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет
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Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет
Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет - стоимость товара 3430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель HDMI Cablexpert CC-HDMI4-20M, 20м, v1.4, 19M/19M, черный, позол.разъемы, экран, пакет