Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 10m (APC-133-100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 328964
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъемы
VGA (D-Sub)
Длина кабеля, м
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, кг.
1.01
Описание товара Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 10m (APC-133-100)
Кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. Интерфейс VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах.
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Кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. Интерфейс VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах.
Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 10m (APC-133-100) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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