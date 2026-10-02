Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m)
Применяется для соединения компьютеров, плееров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами, для передачи аудио и видео сигнала между устройствами с установленными разрешением. Данный кабель является незаменимым аксессуаром для передачи качественного видео и звука. Его длина позволяет использовать его в различных ситуациях, будь то подключение монитора к компьютеру или телевизора к медиаплееру. Кабель обладает высокой гибкостью и мягкостью, что позволяет легко укладывать его в нужном направлении, не ограничивая удобство использования. При выборе кабеля для вашего устройства, необходимо обратить внимание на его качество и функциональность. Данный кабель является идеальным решением для передачи высококачественного видеосигнала на экраны. Надежность и долговечность кабеля также играют важную роль. Отличное качество материалов и конструкции обеспечивают стабильное соединение между устройствами на долгие годы использования. Это гарантирует отсутствие прерываний в передаче сигнала и сохранность данных.
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