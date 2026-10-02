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Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m)

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Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 1
Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 2
Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 3
Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 4
Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 5
Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
7
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 1
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 2
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 3
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 4
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 5
  • Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646828
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
7
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х3х2
Вес, г.
437

Описание товара Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m)

Применяется для соединения компьютеров, плееров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами, для передачи аудио и видео сигнала между устройствами с установленными разрешением. Данный кабель является незаменимым аксессуаром для передачи качественного видео и звука. Его длина позволяет использовать его в различных ситуациях, будь то подключение монитора к компьютеру или телевизора к медиаплееру. Кабель обладает высокой гибкостью и мягкостью, что позволяет легко укладывать его в нужном направлении, не ограничивая удобство использования. При выборе кабеля для вашего устройства, необходимо обратить внимание на его качество и функциональность. Данный кабель является идеальным решением для передачи высококачественного видеосигнала на экраны. Надежность и долговечность кабеля также играют важную роль. Отличное качество материалов и конструкции обеспечивают стабильное соединение между устройствами на долгие годы использования. Это гарантирует отсутствие прерываний в передаче сигнала и сохранность данных.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
7
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для соединения компьютеров, плееров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами, для передачи аудио и видео сигнала между устройствами с установленными разрешением. Данный кабель является незаменимым аксессуаром для передачи качественного видео и звука. Его длина позволяет использовать его в различных ситуациях, будь то подключение монитора к компьютеру или телевизора к медиаплееру. Кабель обладает высокой гибкостью и мягкостью, что позволяет легко укладывать его в нужном направлении, не ограничивая удобство использования. При выборе кабеля для вашего устройства, необходимо обратить внимание на его качество и функциональность. Данный кабель является идеальным решением для передачи высококачественного видеосигнала на экраны. Надежность и долговечность кабеля также играют важную роль. Отличное качество материалов и конструкции обеспечивают стабильное соединение между устройствами на долгие годы использования. Это гарантирует отсутствие прерываний в передаче сигнала и сохранность данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect 7.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-7.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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