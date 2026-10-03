Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 646189
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
50
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Картридж струйный Cactus CS-PG510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Cactus CS-PG510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330