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Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330

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Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
  • Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
50

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330

Картридж струйный Cactus CS-PG510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15 мл
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-PG510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PG510 PG-510 черный (15мл) для Canon Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490/MP492/MX320/MX330 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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