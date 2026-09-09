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Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный

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Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный - фото 1
Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
пурпурный
  • Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170728
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х12
Вес, г.
883

Описание товара Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 1800 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 1800 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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