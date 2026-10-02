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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый

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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
цветная
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645373
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х29
Вес, кг.
19.25

Описание товара Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый

Canon i-SENSYS LBP633Cw — оптимизированный для небольших офисов, сверхбыстрый и высокоточный одно функциональный цветной лазерный принтер в компактном корпусе. Лазерный принтер Canon i-Sensys LBP633Cdw — это цветной принтер формата A4, предназначенный для использования в офисе.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Canon i-SENSYS LBP633Cw — оптимизированный для небольших офисов, сверхбыстрый и высокоточный одно функциональный цветной лазерный принтер в компактном корпусе. Лазерный принтер Canon i-Sensys LBP633Cdw — это цветной принтер формата A4, предназначенный для использования в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP633Cdw (5159C001) A4 Duplex WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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