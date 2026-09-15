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Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 644246
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Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;, 644246

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Уценка
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 1
Уценка
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 2
Уценка
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 3
Уценка
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
  • Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 1
  • Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 2
  • Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 3
  • Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 500 руб.  2 400 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;
1 500 руб. -38%
2 400 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;

Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Тип: чехол-накладка
  • Для смартфонов Samsung Galaxy S23+
  • Материал:поликарбонат, полиуретан, термополиуретан, микрофибра
Комплектность: чехол, коробка
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец;

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Тип: чехол-накладка
  • Для смартфонов Samsung Galaxy S23+
  • Материал:поликарбонат, полиуретан, термополиуретан, микрофибра
Комплектность: чехол, коробка
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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