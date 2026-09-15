Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%490 руб. 650 руб.
В наличии
Код товара: 636748
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб. -25%
650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
40
Описание товара Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный
Чехлы для телефонов vlp — это идеальное сочетание стиля и надежности. Эти бамперы созданы для тех, кто ценит минималистичный дизайн и высокую степень защиты. Изготовленные из прозрачного силикона, они не только подчеркивают оригинальный вид вашего устройства, но и эффективно амортизируют удары, предотвращая повреждения. Благодаря особой формуле материала, чехлы не желтеют со временем и сохраняют первозданную чистоту. Легкость и гибкость конструкции обеспечивают удобство установки, а точные вырезы позволяют пользоваться всеми функциями вашего смартфона без ограничений. Бренд vlp гарантирует качество и долгий срок службы, создавая продукты, отвечающие самым высоким стандартам.
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Теги товара: силиконовые
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов vlp — это идеальное сочетание стиля и надежности. Эти бамперы созданы для тех, кто ценит минималистичный дизайн и высокую степень защиты. Изготовленные из прозрачного силикона, они не только подчеркивают оригинальный вид вашего устройства, но и эффективно амортизируют удары, предотвращая повреждения. Благодаря особой формуле материала, чехлы не желтеют со временем и сохраняют первозданную чистоту. Легкость и гибкость конструкции обеспечивают удобство установки, а точные вырезы позволяют пользоваться всеми функциями вашего смартфона без ограничений. Бренд vlp гарантирует качество и долгий срок службы, создавая продукты, отвечающие самым высоким стандартам.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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