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Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный

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Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 1
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 2
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 3
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 4
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
  • Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 1
  • Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 2
  • Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 3
  • Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 4
  • Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
490 руб.  650 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный
490 руб. -25%
650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VLP
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
40

Описание товара Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный

Чехлы для телефонов vlp — это идеальное сочетание стиля и надежности. Эти бамперы созданы для тех, кто ценит минималистичный дизайн и высокую степень защиты. Изготовленные из прозрачного силикона, они не только подчеркивают оригинальный вид вашего устройства, но и эффективно амортизируют удары, предотвращая повреждения. Благодаря особой формуле материала, чехлы не желтеют со временем и сохраняют первозданную чистоту. Легкость и гибкость конструкции обеспечивают удобство установки, а точные вырезы позволяют пользоваться всеми функциями вашего смартфона без ограничений. Бренд vlp гарантирует качество и долгий срок службы, создавая продукты, отвечающие самым высоким стандартам.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VLP
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A14
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов vlp — это идеальное сочетание стиля и надежности. Эти бамперы созданы для тех, кто ценит минималистичный дизайн и высокую степень защиты. Изготовленные из прозрачного силикона, они не только подчеркивают оригинальный вид вашего устройства, но и эффективно амортизируют удары, предотвращая повреждения. Благодаря особой формуле материала, чехлы не желтеют со временем и сохраняют первозданную чистоту. Легкость и гибкость конструкции обеспечивают удобство установки, а точные вырезы позволяют пользоваться всеми функциями вашего смартфона без ограничений. Бренд vlp гарантирует качество и долгий срок службы, создавая продукты, отвечающие самым высоким стандартам.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный VLP Crystal Case для Samsung Galaxy A14, прозрачный - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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