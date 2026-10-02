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Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 17
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 18
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 19
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 20
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 21
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 22
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 23
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 24
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 25
Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai 65&quot; H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644059
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x12
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300?200
Энергопотребление при работе, Вт
142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.2х0.2
Вес, кг.
31.7

Описание товара Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x12
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300?200
Энергопотребление при работе, Вт
142
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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