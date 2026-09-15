Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 040 руб.
В наличии
Код товара: 588758
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
87 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.87х0.27
Вес, кг.
23
Описание товара Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 87040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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