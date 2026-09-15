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Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000

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Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 1
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 2
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 3
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 4
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 5
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 6
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 7
Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 1
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 2
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 3
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 4
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 5
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 6
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 7
  • Телевизор SKYWORTH 65&quot; 65SXE9000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 040 руб. 
Начислим 1393 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 588758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
87 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000



Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.87х0.27
Вес, кг.
23

Описание товара Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 87040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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