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Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50&quot; - фото 8
  • Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50&quot; - фото 9
  • Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50&quot; - фото 10
  • Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734749
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.25х0.78х0.17
Вес, кг.
20.5

Описание товара Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50"

?Samsung The Frame LS03F - это интерьерный QLED телевизор, который органично вписывается в современный дом благодаря элегантному и минималистичному дизайну, напоминающему картину в художественной раме. Он предназначен для крепления вплотную к стене с помощью комплектного Slim Fit кронштейна, а сменные рамки позволяют подобрать цвет под любой интерьер. ?Особенной чертой модели является режим "Картина":в выключенном состоянии телевизор превращается в персональную галерею искусств, отображая более 3000 произведений из известных музеев или ваши личные фотографии. Ежегодно доступны более 370 бесплатных картин, а также домашняя галерея Art Home и регулярные обновления коллекций. ?Модель оснащена 50-дюймовой QLED-матрицей c разрешением 4K Ultra HD и поддержкой квантовых точек, что обеспечивает миллиард оттенков цветов, высокий уровень яркости и широкий угол обзора. В основе лежит современный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 с искусственным интеллектом для интеллектуальной обработки изображения и звука. ?Телевизор поддерживает Smart TV на платформе Tizen, оснащён адаптированным для интерьера звуком (Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony), голосовым управлением через Bixby и Алису, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также богатым набором разъёмов (4 HDMI, 2 USB, оптика, LAN) и возможностью подключения аксессуаров и выносного блока One Connect.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50"




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Описание
?Samsung The Frame LS03F - это интерьерный QLED телевизор, который органично вписывается в современный дом благодаря элегантному и минималистичному дизайну, напоминающему картину в художественной раме. Он предназначен для крепления вплотную к стене с помощью комплектного Slim Fit кронштейна, а сменные рамки позволяют подобрать цвет под любой интерьер. ?Особенной чертой модели является режим "Картина":в выключенном состоянии телевизор превращается в персональную галерею искусств, отображая более 3000 произведений из известных музеев или ваши личные фотографии. Ежегодно доступны более 370 бесплатных картин, а также домашняя галерея Art Home и регулярные обновления коллекций. ?Модель оснащена 50-дюймовой QLED-матрицей c разрешением 4K Ultra HD и поддержкой квантовых точек, что обеспечивает миллиард оттенков цветов, высокий уровень яркости и широкий угол обзора. В основе лежит современный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 с искусственным интеллектом для интеллектуальной обработки изображения и звука. ?Телевизор поддерживает Smart TV на платформе Tizen, оснащён адаптированным для интерьера звуком (Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony), голосовым управлением через Bixby и Алису, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также богатым набором разъёмов (4 HDMI, 2 USB, оптика, LAN) и возможностью подключения аксессуаров и выносного блока One Connect.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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