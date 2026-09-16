Top.Mail.Ru
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 1
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 2
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 3
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 4
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 5
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 6
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 7
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 8
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 9
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 10
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 11
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 12
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 13
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 14
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 15
Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серый
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 1
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 2
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 3
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 4
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 5
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 6
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 7
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 8
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 9
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 10
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 11
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 12
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 13
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 14
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 15
  • Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55&quot; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
серый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.85х0.17
Вес, кг.
27.9

Описание товара Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"

Телевизор LED Hisense 55U8KQ с технологией Quantum Dot гарантирует выразительность каждой детали и точность передачи оттенков. В нем установлена 55-дюймовая панель ULED с разрешением 3840x2160 пикселей. 1300 локальных зон затемнения на Mini-LED элементах обеспечивают глубину светлых и темных областей. Интеллектуальный нейронный процессор Hi-View Engine анализирует контент и улучшает его. Частота обновления 144 Гц предотвращает размытие динамичной графики. Специальное покрытие исключает бликование экрана. За формирование объемного многоканального звука отвечает акустическая система с динамиками и сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Для беспроводной коммуникации в телевизоре Hisense 55U8KQ реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
серый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Hisense 55U8KQ с технологией Quantum Dot гарантирует выразительность каждой детали и точность передачи оттенков. В нем установлена 55-дюймовая панель ULED с разрешением 3840x2160 пикселей. 1300 локальных зон затемнения на Mini-LED элементах обеспечивают глубину светлых и темных областей. Интеллектуальный нейронный процессор Hi-View Engine анализирует контент и улучшает его. Частота обновления 144 Гц предотвращает размытие динамичной графики. Специальное покрытие исключает бликование экрана. За формирование объемного многоканального звука отвечает акустическая система с динамиками и сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Для беспроводной коммуникации в телевизоре Hisense 55U8KQ реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...