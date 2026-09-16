Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор Samsung, оснащенный передовыми технологиями, предлагает пользователям превосходное качество изображения благодаря 48-дюймовому OLED-экрану с диагональю 122 см. Черный цвет корпуса придаёт модели элегантный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер. С весом без подставки 12,3 кг и с подставкой 13,2 кг, этот телевизор предлагает возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200, что позволяет экономить пространство в комнате. Телевизор оснащен четырьмя разъемами HDMI, обеспечивающими множество вариантов подключения внешних устройств. Благодаря поддержке Smart TV и работе на операционной системе Tizen OS, пользователи могут наслаждаться широким спектром приложений и потоковых сервисов. С технологией частоты обновления 120 Гц, Samsung гарантирует плавное воспроизведение контента даже в самых динамичных сценах. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, и DVB-T2 обеспечат прием качественного телевизионного сигнала без дополнительных устройств. Наличие порта Ethernet предоставляет дополнительные возможности для подключения к интернету, предлагая стабильное соединение для просмотра потокового контента и серфинга в сети. Этот телевизор от Samsung объединил в себе стиль, функциональность и современные технические характеристики, что делает его отличным выбором для вашего дома.
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