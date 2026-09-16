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Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый

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Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 1
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 2
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 3
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 4
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 5
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 6
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 7
Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 1
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 2
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 3
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 4
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 5
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 6
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 7
  • Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD угольно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737908
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
35

Описание товара Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый

Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
290
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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