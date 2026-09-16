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Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый

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Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 1
Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 2
Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 3
Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 1
  • Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 2
  • Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 3
  • Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 740 руб. 
Начислим 1564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый
97 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
53

Описание товара Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый

Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 85" имеет разрешение 3840?2160 пикселей по стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, создавая чёткое и яркое изображение. Под управлением Tizen OS устройство работает с функциями Smart TV и интегрируется с экосистемой умного дома.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 85" имеет разрешение 3840?2160 пикселей по стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, создавая чёткое и яркое изображение. Под управлением Tizen OS устройство работает с функциями Smart TV и интегрируется с экосистемой умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE85U8000HUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый - по цене 97740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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