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Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED

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Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 1
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Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 4
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 5
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 6
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 7
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 8
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 9
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 10
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 11
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 12
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 13
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 14
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 15
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 16
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 17
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 18
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 19
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 20
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 21
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 22
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 23
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 24
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 25
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 26
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 27
Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 1
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 2
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  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 8
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 9
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 10
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 11
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 12
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 13
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  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 15
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 16
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 17
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 18
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 19
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 20
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 21
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 22
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 23
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 24
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 25
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 26
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 27
  • Телевизор Hisense 55UR8S 55&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 020 руб. 
Начислим 1409 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED
88 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.85х0.15
Вес, кг.
23

Описание товара Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED

Hisense 55UR8S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 704 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 2500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 55UR8S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 704 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 2500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED - по цене 88020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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