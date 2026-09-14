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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)

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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 1
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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 5
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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 10
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Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 1
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 2
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 3
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 4
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 5
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 6
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 7
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 8
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 9
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 10
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 11
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 12
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 13
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 14
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 15
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 16
  • Телевизор Haier m-LED 65 M7 65&quot; (DH1ZW4E00RU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734771
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.99х0.16
Вес, кг.
29

Описание товара Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)

Телевизор Haier 65-дюймов с технологией Mini LED — это современное устройство для ценителей качественного изображения и продвинутого функционала. Благодаря диагонали 165 см и разрешению 3840х2160, он обеспечивает великолепную четкость и насыщенность цветов, соответствуя стандарту 4K UHD (2160р). Частота обновления 144 Гц делает его идеальным выбором для динамичных сцен и игр, гарантируя плавность и реалистичность происходящего на экране. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV, предоставляя доступ к огромному количеству приложений и сервисов Smart TV. Это позволяет легко настроить его под ваши потребности, будь то просмотр потокового видео, использование социальных сетей или игры. Устройство поддерживает возможность крепления на стену и оснащено стандартом VESA 400x200, что обеспечивает дополнительную гибкость в установке. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-S2 гарантируют, что вы сможете наслаждаться широким выбором каналов без необходимости дополнительных ресиверов. Аудиосистема мощностью 50 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, усиливая эффект погружения в кино или видеоигры. Наличие четырех HDMI-портов делает подключение внешних устройств простым и удобным. С весом 19,7 кг (без подставки), этот телевизор сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, становясь центром вашего домашнего развлечения.

Отзывы о товаре Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Haier 65-дюймов с технологией Mini LED — это современное устройство для ценителей качественного изображения и продвинутого функционала. Благодаря диагонали 165 см и разрешению 3840х2160, он обеспечивает великолепную четкость и насыщенность цветов, соответствуя стандарту 4K UHD (2160р). Частота обновления 144 Гц делает его идеальным выбором для динамичных сцен и игр, гарантируя плавность и реалистичность происходящего на экране. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV, предоставляя доступ к огромному количеству приложений и сервисов Smart TV. Это позволяет легко настроить его под ваши потребности, будь то просмотр потокового видео, использование социальных сетей или игры. Устройство поддерживает возможность крепления на стену и оснащено стандартом VESA 400x200, что обеспечивает дополнительную гибкость в установке. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-S2 гарантируют, что вы сможете наслаждаться широким выбором каналов без необходимости дополнительных ресиверов. Аудиосистема мощностью 50 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, усиливая эффект погружения в кино или видеоигры. Наличие четырех HDMI-портов делает подключение внешних устройств простым и удобным. С весом 19,7 кг (без подставки), этот телевизор сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, становясь центром вашего домашнего развлечения.
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Доставка
Отзывы


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