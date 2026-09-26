Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
203
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
34
Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 75Q – это 75-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ хорошо подходит для домашнего кинотеатра, спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое изображение, насыщенные цвета, высокую контрастность и глубокие чёрные оттенки. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
203
Страна производитель
Беларусь
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 75Q – это 75-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ хорошо подходит для домашнего кинотеатра, спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое изображение, насыщенные цвета, высокую контрастность и глубокие чёрные оттенки. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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