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Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый

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Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 1
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 2
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 3
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 4
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 5
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 6
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 7
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 8
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 9
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 10
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 11
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 12
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 13
Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
4
Количество USB
2
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 1
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 2
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 3
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 4
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 5
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 6
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 7
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 8
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 9
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 10
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 11
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 12
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 13
  • Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75&quot; MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737893
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
31.2

Описание товара Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый

Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.

Отзывы о товаре Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Описание
Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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