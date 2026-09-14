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Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 85E7S PRO 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 050 руб. 
Начислим 1697 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
106 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х1.25х0.17
Вес, кг.
45

Описание товара Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный

Hisense представляет впечатляющий QLED-телевизор с гигантской диагональю 85 дюймов — 216 см чистого удовольствия для вашего пространства. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 каждая сцена потрясающе четкая, а частота обновления 144 Гц обеспечит невероятно плавное изображение — динамика и экшен смотрятся эффектно и захватывающе. Четыре HDMI-входа позволят подключить сразу несколько устройств, а встроенная поддержка Wi-Fi даёт простор для потокового видео и развлечений онлайн. Удобная операционная система HomeOS делает управление быстрым и интуитивно понятным. Прочный корпус выглядит стильно в черном цвете, а возможность крепления на стену (стандарт 600x400) добавляет вариативности в размещении этого мощного центра домашних развлечений. Hisense — для тех, кто выбирает максимум впечатлений и формат настоящего домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense представляет впечатляющий QLED-телевизор с гигантской диагональю 85 дюймов — 216 см чистого удовольствия для вашего пространства. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 каждая сцена потрясающе четкая, а частота обновления 144 Гц обеспечит невероятно плавное изображение — динамика и экшен смотрятся эффектно и захватывающе. Четыре HDMI-входа позволят подключить сразу несколько устройств, а встроенная поддержка Wi-Fi даёт простор для потокового видео и развлечений онлайн. Удобная операционная система HomeOS делает управление быстрым и интуитивно понятным. Прочный корпус выглядит стильно в черном цвете, а возможность крепления на стену (стандарт 600x400) добавляет вариативности в размещении этого мощного центра домашних развлечений. Hisense — для тех, кто выбирает максимум впечатлений и формат настоящего домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный – стоимость товара 106050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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