Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
Hisense представляет впечатляющий QLED-телевизор с гигантской диагональю 85 дюймов — 216 см чистого удовольствия для вашего пространства. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 каждая сцена потрясающе четкая, а частота обновления 144 Гц обеспечит невероятно плавное изображение — динамика и экшен смотрятся эффектно и захватывающе. Четыре HDMI-входа позволят подключить сразу несколько устройств, а встроенная поддержка Wi-Fi даёт простор для потокового видео и развлечений онлайн. Удобная операционная система HomeOS делает управление быстрым и интуитивно понятным. Прочный корпус выглядит стильно в черном цвете, а возможность крепления на стену (стандарт 600x400) добавляет вариативности в размещении этого мощного центра домашних развлечений. Hisense — для тех, кто выбирает максимум впечатлений и формат настоящего домашнего кинотеатра.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 101 290 руб.25323 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 101 960 руб.25490 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 102 920 руб.25730 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 113 680 руб.28420 руб. в СплитТелевизор TCL 75RM7L 75" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD че...
-
В наличииЦена 117 320 руб.29330 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90HAEXPY черный 48" OLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 120 160 руб.30040 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 121 160 руб.30290 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)
-
В наличииЦена 121 930 руб.30483 руб. в СплитТелевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 122 800 руб.30700 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55S85HAEXPY 55" OLED 4K Ultra HD черный граф...
-
В наличииЦена 124 240 руб.31060 руб. в СплитТелевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графи...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный