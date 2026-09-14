Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый
**75' Телевизор Haier HQ-LED Smart TV S6 (DH1WVJD02RU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с 75-дюймовым телевизором Haier HQ-LED Smart TV S6! Благодаря HQLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение. Поддержка HDR сделает цвета ещё более живыми и реалистичными. **Почему стоит выбрать Haier HQ-LED Smart TV S6?** * **Потрясающее качество изображения:** HQLED-экран и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую детализацию и яркость картинки. * **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц идеально подойдёт для игровых сессий — движения на экране будут максимально плавными. * **Умные возможности:** операционная система Android TV и поддержка Smart TV открывают доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов. Голосовой помощник Google Assistant сделает управление телевизором ещё удобнее. * **Многофункциональность:** с четырьмя HDMI и двумя USB-портами вы сможете подключить все необходимые устройства. Есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. * **Дополнительные преимущества:** игровой режим, возможность записи видео, защита от детей и слот CI+ для дополнительного функционала. **Основные характеристики:** * диагональ: 75 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип экрана: HQLED; * поддержка HDR: да; * частота обновления: 144 Гц; * операционная система: Android TV; * аудиосистема: 2.0; * крепление VESA: 400x300. Стильный чёрный корпус и продуманная конфигурация делают Haier HQ-LED Smart TV S6 отличным выбором для вашего дома. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми с максимальным комфортом!
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