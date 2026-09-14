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Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый

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Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 1
Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 2
Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 3
Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 4
Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 5
Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 1
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 2
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 3
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 4
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 5
  • Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736095
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.85х1.15х0.2
Вес, кг.
30.7

Описание товара Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый

**75' Телевизор Haier HQ-LED Smart TV S6 (DH1WVJD02RU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с 75-дюймовым телевизором Haier HQ-LED Smart TV S6! Благодаря HQLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение. Поддержка HDR сделает цвета ещё более живыми и реалистичными. **Почему стоит выбрать Haier HQ-LED Smart TV S6?** * **Потрясающее качество изображения:** HQLED-экран и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую детализацию и яркость картинки. * **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц идеально подойдёт для игровых сессий — движения на экране будут максимально плавными. * **Умные возможности:** операционная система Android TV и поддержка Smart TV открывают доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов. Голосовой помощник Google Assistant сделает управление телевизором ещё удобнее. * **Многофункциональность:** с четырьмя HDMI и двумя USB-портами вы сможете подключить все необходимые устройства. Есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. * **Дополнительные преимущества:** игровой режим, возможность записи видео, защита от детей и слот CI+ для дополнительного функционала. **Основные характеристики:** * диагональ: 75 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип экрана: HQLED; * поддержка HDR: да; * частота обновления: 144 Гц; * операционная система: Android TV; * аудиосистема: 2.0; * крепление VESA: 400x300. Стильный чёрный корпус и продуманная конфигурация делают Haier HQ-LED Smart TV S6 отличным выбором для вашего дома. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми с максимальным комфортом!

Отзывы о товаре Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Россия
Описание
**75' Телевизор Haier HQ-LED Smart TV S6 (DH1WVJD02RU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с 75-дюймовым телевизором Haier HQ-LED Smart TV S6! Благодаря HQLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение. Поддержка HDR сделает цвета ещё более живыми и реалистичными. **Почему стоит выбрать Haier HQ-LED Smart TV S6?** * **Потрясающее качество изображения:** HQLED-экран и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую детализацию и яркость картинки. * **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц идеально подойдёт для игровых сессий — движения на экране будут максимально плавными. * **Умные возможности:** операционная система Android TV и поддержка Smart TV открывают доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов. Голосовой помощник Google Assistant сделает управление телевизором ещё удобнее. * **Многофункциональность:** с четырьмя HDMI и двумя USB-портами вы сможете подключить все необходимые устройства. Есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. * **Дополнительные преимущества:** игровой режим, возможность записи видео, защита от детей и слот CI+ для дополнительного функционала. **Основные характеристики:** * диагональ: 75 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип экрана: HQLED; * поддержка HDR: да; * частота обновления: 144 Гц; * операционная система: Android TV; * аудиосистема: 2.0; * крепление VESA: 400x300. Стильный чёрный корпус и продуманная конфигурация делают Haier HQ-LED Smart TV S6 отличным выбором для вашего дома. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми с максимальным комфортом!
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Телевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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