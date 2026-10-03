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Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 17
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 18
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 19
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 20
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 21
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 22
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 23
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 24
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 25
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 26
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 27
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 28
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 29
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 30
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 31
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 32
Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 27
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 28
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 29
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 30
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 31
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 32
  • Телевизор Hyundai 55&quot; H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 860 руб. 
Начислим 1310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный
81 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
102
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
24.9

Описание товара Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 55-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
102
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 55-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный - стоимость товара 81860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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