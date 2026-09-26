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Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный

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Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 1
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 2
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 3
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 4
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 5
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 6
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 7
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 8
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 9
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 10
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 11
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 12
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 13
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 14
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 15
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 16
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 1
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 2
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 3
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 4
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 5
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 6
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 7
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 8
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 9
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 10
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 11
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 12
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 13
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 14
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 15
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 16
  • Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612880
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Аксессуары для Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный



Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
15

Описание товара Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный

Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H50U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.

Отзывы о товаре Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный




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Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H50U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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