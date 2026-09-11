Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный
Телевизоры HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и современных технологий, подходящее для любого интерьера. Модель 2022 года, с диагональю экрана 50 дюймов, оснащена Direct LED подсветкой, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает Smart TV, что дает вам доступ к разнообразным онлайн-платформам и контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к сети интернет. С частотой обновления 60 Гц вы можете наслаждаться плавным изображением при просмотре любимых фильмов, передач и игр. Благодаря наличию трёх HDMI портов и двух USB портов, можно подключать одновременно несколько устройств, таких как игровые консоли, плееры и внешние накопители. Суммарная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, обеспечивая достойное звучание для повседневного просмотра. Телевизор также совместим со стандартом VESA 200x200, что облегчает крепление на стену, делая его отличным выбором для оптимизации пространства. Модель отличается энергоэффективностью, потребляя всего 80 Вт в рабочем режиме. Вес устройства без подставки составляет 9 кг, тогда как с подставкой – 9,3 кг, что делает его легким и удобным в установке и транспортировке. HYUNDAI продолжает подтверждать свою репутацию надежного бренда, предлагая телевизоры, которые прекрасно сочетают функциональность с элегантным дизайном.
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