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Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai 50&#039; H-LED50BU7003 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571796
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.85х0.15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный

Телевизоры HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и современных технологий, подходящее для любого интерьера. Модель 2022 года, с диагональю экрана 50 дюймов, оснащена Direct LED подсветкой, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает Smart TV, что дает вам доступ к разнообразным онлайн-платформам и контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к сети интернет. С частотой обновления 60 Гц вы можете наслаждаться плавным изображением при просмотре любимых фильмов, передач и игр. Благодаря наличию трёх HDMI портов и двух USB портов, можно подключать одновременно несколько устройств, таких как игровые консоли, плееры и внешние накопители. Суммарная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, обеспечивая достойное звучание для повседневного просмотра. Телевизор также совместим со стандартом VESA 200x200, что облегчает крепление на стену, делая его отличным выбором для оптимизации пространства. Модель отличается энергоэффективностью, потребляя всего 80 Вт в рабочем режиме. Вес устройства без подставки составляет 9 кг, тогда как с подставкой – 9,3 кг, что делает его легким и удобным в установке и транспортировке. HYUNDAI продолжает подтверждать свою репутацию надежного бренда, предлагая телевизоры, которые прекрасно сочетают функциональность с элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 50' H-LED50BU7003 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и современных технологий, подходящее для любого интерьера. Модель 2022 года, с диагональю экрана 50 дюймов, оснащена Direct LED подсветкой, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает Smart TV, что дает вам доступ к разнообразным онлайн-платформам и контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к сети интернет. С частотой обновления 60 Гц вы можете наслаждаться плавным изображением при просмотре любимых фильмов, передач и игр. Благодаря наличию трёх HDMI портов и двух USB портов, можно подключать одновременно несколько устройств, таких как игровые консоли, плееры и внешние накопители. Суммарная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, обеспечивая достойное звучание для повседневного просмотра. Телевизор также совместим со стандартом VESA 200x200, что облегчает крепление на стену, делая его отличным выбором для оптимизации пространства. Модель отличается энергоэффективностью, потребляя всего 80 Вт в рабочем режиме. Вес устройства без подставки составляет 9 кг, тогда как с подставкой – 9,3 кг, что делает его легким и удобным в установке и транспортировке. HYUNDAI продолжает подтверждать свою репутацию надежного бренда, предлагая телевизоры, которые прекрасно сочетают функциональность с элегантным дизайном.
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Доставка
Отзывы


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