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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 28
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 29
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 30
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730154
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.21х0.74х0.11
Вес, кг.
11.2

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

Представляем вашему вниманию телевизор Hyundai с диагональю 50 дюймов (127 см), который является отличным выбором для современных пользователей, ценящих качество и функциональность. Модель 2026 года предлагается в стильном черном цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое изображение и яркие цвета благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, делая ваш просмотр еще более захватывающим. Благодаря встроенной операционной системе Google TV вам доступны все возможности Smart TV, включая потоковое видео, приложения и голосовое управление, обеспечивая удобство и разнообразие вашего домашнего развлечения. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволит вам наслаждаться широким выбором телеканалов в высоком качестве. Телевизор оснащен 4 HDMI портами для удобного подключения различных мультимедийных устройств, что обеспечивает максимум возможностей для настройки вашей мультимедийной системы. Суммарная выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, создавая насыщенный и чистый звук, который дополнит качественное изображение и создаст эффект полного погружения. С весом всего 8,1 кг (без подставки), этот телевизор легко можно разместить в любом удобном для вас месте. Hyundai предлагает надежное и современное решение для создания идеальной атмосферы домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Беларусь
Описание
Представляем вашему вниманию телевизор Hyundai с диагональю 50 дюймов (127 см), который является отличным выбором для современных пользователей, ценящих качество и функциональность. Модель 2026 года предлагается в стильном черном цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое изображение и яркие цвета благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, делая ваш просмотр еще более захватывающим. Благодаря встроенной операционной системе Google TV вам доступны все возможности Smart TV, включая потоковое видео, приложения и голосовое управление, обеспечивая удобство и разнообразие вашего домашнего развлечения. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволит вам наслаждаться широким выбором телеканалов в высоком качестве. Телевизор оснащен 4 HDMI портами для удобного подключения различных мультимедийных устройств, что обеспечивает максимум возможностей для настройки вашей мультимедийной системы. Суммарная выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, создавая насыщенный и чистый звук, который дополнит качественное изображение и создаст эффект полного погружения. С весом всего 8,1 кг (без подставки), этот телевизор легко можно разместить в любом удобном для вас месте. Hyundai предлагает надежное и современное решение для создания идеальной атмосферы домашнего кинотеатра.
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Отзывы


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