Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%29 860 руб. 33 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200х200
Входы
hdmi, usb, ethernet
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
матовая
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х1.2х0.82
Вес, кг.
14.3
Описание товара Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор led digma 55 dm-led55ubb33 - 4k ultra hd, smart tv, hdr, wi-fi, bluetooth, поддержка dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200х200
Входы
hdmi, usb, ethernet
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
матовая
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
телевизор led digma 55 dm-led55ubb33 - 4k ultra hd, smart tv, hdr, wi-fi, bluetooth, поддержка dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2.
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Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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