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Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)

26 Отзывы
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619647
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
коаксиальный, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED50BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
разъем HDMI, разъем композитный (видео), разъем RJ-45 (Ethernet), разъем для наушников, разъем S/PDIF оптический, разъем S/PDIF коаксиальный, разъем USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.72х0.13
Вес, кг.
10.4

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Hyundai H-LED50BU7006 – это не просто ультратонкий телевизор, но ещё и полноценный медиапроигрыватель с богатым выбором дополнительных функций.Современная операционная система Android TV 11, на платформе которой работает прибор, делает возможным простую и быструю навигацию по стриминговым площадкам и воспроизведение видео в потоковом формате. Чтобы обеспечить стабильное соединение с Интернетом, устройство использует Wi-Fi или вход Ethernet для классического кабеля.Экран данной модели имеет оптимальные характеристики как для просмотра качественного кино, так и для погружения в актуальные видеоигры. Он показывает изображение с разрешением до 3840х2160 пикселей, что соответствует формату 4K Ultra HD. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц – это делает просмотр динамичных спортивных матчей и другие доступные развлечения плавными и богатыми на детали. Углы обзора телевизора составляют 178 градусов по обоим направлениям и усиливают эффект погружения в происходящее.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество картинки, точно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телик, берем уже третий.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой, на андроиде, что имхо плюс, звук стандартный только - динамики среднечастотные
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик. Картинка отличная. Лёгкий для своего размера. Качество отличное. Пульт удобный, всё понятно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Валерия Д.

Достоинства:


Комментарий:
я не специалист и не фанат, телевизор уже лет 10 не смотрю, поэтому мне кажется, что всё отлично. показывает, настраивается, звучит, свои функции выполняет. цена была приятная. менеджер в пункте выдачи был не приятным. лёгкий, сама донесла до машины, в салон зашёл отлично, ещё и прохожий мужчина вызвался помогать)) собрала, по этажам носила и настраивала сама. покупали в квартиру под сдачу.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор супер , хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество работы выше среднего. Альтернатива на ранке за текущую стоимость отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор. Большая диагональ.Громкий звук. Доступная цена.Работает через вай фай роутер, подключается через приложение очень быстро, соединение не теряет. Пульт большой, управление простое
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
обычный телевизор, показывает нормально,один минус нет доставки
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
руслан а.

Достоинства:


Комментарий:
большой, рамок почти нет, но формат фильмов всё равно предполагает чёрные полосы сверху и снизу. очень лёгкий, довольно шустрый смарт ТВ. но пропускная способность lan не более 100 мегабит в секунду. встроенный вай-фай в 2.5 раз больше. в целом хороший телевизор, о покупке не жалею
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал 4шт. Получил в день заказа, очень удобно. Пока не устанавливал, позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Вячеслав Н.

Достоинства:


Комментарий:
великолепный TV за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже 2 месяца. все супер. маловато качества звука только.буду брать саундбар
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Elizaveta K.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой Качество изображения мне понравилось, смотрим в осном детские фильмы(волшебство на таком экране ещё более волшебное) и детективы(хорошо и четко видно мелкие детали, которые на другом телевизоре или телефоне не заметны). Звук отличный. В настройках очень прост, на первых парах основное за 20 минут сделано, но ещё много неизведаного) Надеюсь прослужит долго) Порадовала цена. Плохо, что доставки нет, "50" не так-то просто было нести одной).
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телевизор. Достаточно большой. Изображение отличное. Удобство настройки отличное. Вот звук ну совсем не dolby если включать музыку ( хотя, надо полазить в настройках) . В целом, я довольна!! Отличный телевизор по отличной цене!!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Галина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор!! Мы довольны! Не тупит, цвет и звук нормас
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
по звуку и картинке претензий нет, в характеристике не верно указан размер крепления Vesa 200/200, по факту 400/200
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что, на 5+!!! посмотрим как будет дальше работать
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор очень хороший. Картинка, цвета, разрешение. Нет нареканий. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее изображение, прост в настройке
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё в порядке, работает, встал как литой
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Юля Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор отличный, своих денег стоит!В Ситилинке помогли донести! Звук отличный, качество изображения четкое, настройка лёгкая!рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
На самом деле сложно поставить оценку данному телевизору. С одной стороны за свои день это вполне себе хороший телевизор, который имеет большую диагональ экрана и приемлемо качество изображения. С другой, через 2-3 года он начнёт достаточно сильно тормозить, потому что некоторая задержка в отзыве уже чувствуется. Из явных плюсов можно выделить конечно же цену, диагональ экрана, разрешение, металлические ножки. Из минусов: не сильно высокая производительность и отсутствие блютус пульта (не критично, но было бы удобнее). В целом, я бы сказал что в сочетании со своей ценой, это неплохой и большой экран для подключения к мини пк. Заказ доставили очень быстро, видимо повезло что он уже был в пункте выдачи продавца
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Отлично и надежно упакован, свежий, качество изображения идеальное. Брали на подарок бабушке. Она довольна и рекомендует к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классный телек, простое понятное меню, хорошее изображение



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
коаксиальный, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED50BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
разъем HDMI, разъем композитный (видео), разъем RJ-45 (Ethernet), разъем для наушников, разъем S/PDIF оптический, разъем S/PDIF коаксиальный, разъем USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-LED50BU7006 – это не просто ультратонкий телевизор, но ещё и полноценный медиапроигрыватель с богатым выбором дополнительных функций.Современная операционная система Android TV 11, на платформе которой работает прибор, делает возможным простую и быструю навигацию по стриминговым площадкам и воспроизведение видео в потоковом формате. Чтобы обеспечить стабильное соединение с Интернетом, устройство использует Wi-Fi или вход Ethernet для классического кабеля.Экран данной модели имеет оптимальные характеристики как для просмотра качественного кино, так и для погружения в актуальные видеоигры. Он показывает изображение с разрешением до 3840х2160 пикселей, что соответствует формату 4K Ultra HD. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц – это делает просмотр динамичных спортивных матчей и другие доступные развлечения плавными и богатыми на детали. Углы обзора телевизора составляют 178 градусов по обоим направлениям и усиливают эффект погружения в происходящее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество картинки, точно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телик, берем уже третий.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой, на андроиде, что имхо плюс, звук стандартный только - динамики среднечастотные
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик. Картинка отличная. Лёгкий для своего размера. Качество отличное. Пульт удобный, всё понятно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Валерия Д.

Достоинства:


Комментарий:
я не специалист и не фанат, телевизор уже лет 10 не смотрю, поэтому мне кажется, что всё отлично. показывает, настраивается, звучит, свои функции выполняет. цена была приятная. менеджер в пункте выдачи был не приятным. лёгкий, сама донесла до машины, в салон зашёл отлично, ещё и прохожий мужчина вызвался помогать)) собрала, по этажам носила и настраивала сама. покупали в квартиру под сдачу.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор супер , хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество работы выше среднего. Альтернатива на ранке за текущую стоимость отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор. Большая диагональ.Громкий звук. Доступная цена.Работает через вай фай роутер, подключается через приложение очень быстро, соединение не теряет. Пульт большой, управление простое
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
обычный телевизор, показывает нормально,один минус нет доставки
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
руслан а.

Достоинства:


Комментарий:
большой, рамок почти нет, но формат фильмов всё равно предполагает чёрные полосы сверху и снизу. очень лёгкий, довольно шустрый смарт ТВ. но пропускная способность lan не более 100 мегабит в секунду. встроенный вай-фай в 2.5 раз больше. в целом хороший телевизор, о покупке не жалею
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал 4шт. Получил в день заказа, очень удобно. Пока не устанавливал, позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Вячеслав Н.

Достоинства:


Комментарий:
великолепный TV за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже 2 месяца. все супер. маловато качества звука только.буду брать саундбар
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Elizaveta K.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой Качество изображения мне понравилось, смотрим в осном детские фильмы(волшебство на таком экране ещё более волшебное) и детективы(хорошо и четко видно мелкие детали, которые на другом телевизоре или телефоне не заметны). Звук отличный. В настройках очень прост, на первых парах основное за 20 минут сделано, но ещё много неизведаного) Надеюсь прослужит долго) Порадовала цена. Плохо, что доставки нет, "50" не так-то просто было нести одной).
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телевизор. Достаточно большой. Изображение отличное. Удобство настройки отличное. Вот звук ну совсем не dolby если включать музыку ( хотя, надо полазить в настройках) . В целом, я довольна!! Отличный телевизор по отличной цене!!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Галина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор!! Мы довольны! Не тупит, цвет и звук нормас
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
по звуку и картинке претензий нет, в характеристике не верно указан размер крепления Vesa 200/200, по факту 400/200
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что, на 5+!!! посмотрим как будет дальше работать
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор очень хороший. Картинка, цвета, разрешение. Нет нареканий. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее изображение, прост в настройке
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё в порядке, работает, встал как литой
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Юля Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор отличный, своих денег стоит!В Ситилинке помогли донести! Звук отличный, качество изображения четкое, настройка лёгкая!рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
На самом деле сложно поставить оценку данному телевизору. С одной стороны за свои день это вполне себе хороший телевизор, который имеет большую диагональ экрана и приемлемо качество изображения. С другой, через 2-3 года он начнёт достаточно сильно тормозить, потому что некоторая задержка в отзыве уже чувствуется. Из явных плюсов можно выделить конечно же цену, диагональ экрана, разрешение, металлические ножки. Из минусов: не сильно высокая производительность и отсутствие блютус пульта (не критично, но было бы удобнее). В целом, я бы сказал что в сочетании со своей ценой, это неплохой и большой экран для подключения к мини пк. Заказ доставили очень быстро, видимо повезло что он уже был в пункте выдачи продавца
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Отлично и надежно упакован, свежий, качество изображения идеальное. Брали на подарок бабушке. Она довольна и рекомендует к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классный телек, простое понятное меню, хорошее изображение


Телевизор Hyundai H-LED50BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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